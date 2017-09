Microsoftin HoloLens-lasit saa pian kilpailijan – Hinta yli 1500 dollaria

Microsoftin HoloLens-hologrammilasit ovat saaneet olla markkinoilla jo pidemmän aikaa ilman suurempaa kilpailua, mutta tilanne saattaa kiristyä seuraavan puolen vuoden aikana. Floridalainen Magic Leap aikoo nimittäin tuoda ensimmäiset -hologrammilasit ovat saaneet olla markkinoilla jo pidemmän aikaa ilman suurempaa kilpailua, mutta tilanne saattaa kiristyä seuraavan puolen vuoden aikana. Floridalainenaikoo nimittäin tuoda ensimmäiset tehostettua todellisuutta hyödyntävät lasinsa markkinoille lähiaikoina

Magic Leap on ollut hurjassa nosteessa teknologiasektorilla, vaikka yhtiön tuotekehityksestä ja sen tilanteesta tiedetään luvattoman vähän. On jopa puhuttu, että yhtiö olisi antanut vääränlaista informaatiota sen teknologian kehittyneisyydestä. Yhtiön on kuitenkin onnistunut hankkimaan rahoitusta Alibabalta, Qualcommilta ja Googlelta.



Yhtiö valmistelee uutta rahoituskierrosta, jossa sen arvo saattaa nousta 4,5 miljardista dollarista 6 miljardiin dollariin. Singaporen valtion omistama sijoitusyhtiö Temasek Holding saattaa ottaa osaa 500 miljoonan dollarin kokoiseen rahoituskierrokseen.



Magic Leapin odotetaan esittelevän kehittäjille suunnatut lasit puolen vuoden sisällä ja niiden hinta asettunee 1500–2000 dollarin välimaastoon. Yhtiö on pyrkinyt pitämään lasien tuotekehityksen ohjelmistosta komponentteihin kokonaan talon sisällä, mikä on toisaalta tarkoittanut korkeita tuotekehityskustannuksia ja kehityksen hitautta. Pidemmällä aikavälillä siitä voi kuitenkin muodostua tärkeä valtti markkinoilla.