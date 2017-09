Star Wars: Episodi IX:n ohjaaja vaihtui ja ensi-ilta lykkääntyi

Star Wars: Episode IX is scheduled for release on December 20, 2019. pic.twitter.com/rDBqmuHX89 -- Star Wars (@starwars) September 12, 2017

Uuden ohjaajan paljastuttua Episodi IX:n ensi-ilta vaihtui vuoden 2019 toukokuusta saman vuoden joulukuuhun. Star Wars -elokuvilla oli aiemmin tapana saapua elokuvateattereihin juuri toukokuussa, mutta J.J. Abrams siirsi ensi-illan jo The Force Awakens -elokuvan tapauksessa joulukuulle.J.J. Abrams käsikirjoittaa tulevan elokuvan yhdessä(Batman v Superman: Dawn of Justice) kanssa. Ennen Episodi IX:n ilmestymistä elokuvateattereihin saapuu vieläohjaama Star Wars: The Last Jedi jaHan Solo -hahmosta kertova elokuva.