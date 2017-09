Pieni, mutta erittäin paljon toivottu uudistus HIGH.FI -palveluun

Olemme pyörittäneet uutiskeräinpalveluamme:ta nyt jo useamman vuoden ajan. Yksi eniten toivottuja uudistuksia varsinaisen verkkosivustomme suhteen on ollut jo pitkäänverkkosivuillemme. Nyt tuo toive on toteutettu.

Itse näemme HIGH.FI:n enemmän kokonaisuutena, alustana, jonka ympärille kuka tahansa voi rakentaa uusia uutispalveluita - kiitos avoimen ohjelmointirajapinnan , mutta luonnollisesti yksi lukijoille näkyvä osa on nimenomaan HIGH.FI -verkkosivusto kaikkine eri kieliversioineen. Ja ilmeisesti erittäin moni lukee sivuja yöaikaan tai hämärässä, koska toivotuin uusi ominaisuus verkkosivuille on ollut nimenomaan tumma teema, joka "ei hohda pimeässä".Nyt saimme vihdoin tuon toiveen toteutettua ja teeman vaihtaminen vaaleasta tummaan ja takaisin vaatii vain pienen teemasymbolin klikkaamista sivuilla.Olemme lähikuukausina tuomassa myös lähdesuodatuksen mukaan varsinaiseen verkkosivustoomme, jolloin myös se toiseksi eniten toivottu uudistus saadaan mukaan myös sivustolle. Virallisissa mobiilisovelluksissamme kyseinen ominaisuus on ollut jo pitkään.Samaan aikaan HIGH.FI -alusta jatkaa kasvuaan. Eilisen iPhone X-julkistuksen yhteydessä tehtiin HIGH.FI:ta käyttävien palveluiden kautta uusi lukijaennätys, kun uutisia luettiin n. 65'000 kertaa. HIGH.FI:n ohjelmointirajapintaa käyttäviä sovelluksia löytyy käytännössä kaikille mobiilialustoille ja näkyvätpä välittämämme otsikot myös erilaisissa infotauluissakin eri puolilla Suomea.HIGH.FI:n seuraamia uutisia voit lukea sivuston lisäksi myös mm. seuraavilla tavoilla:Mikäli keksit ideoita, miten HIGH.FI -palvelua voisi parantaa - oli kyse sitten verkkosivustostamme, mobiilisovelluksistamme tai ohjelmointirajapinnastamme, pistä meille palautetta