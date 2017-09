Oikeustaistelu apinan ottamasta selfiestä päättyi

Vuonna 2015 alkanut oikeustaistelu eläinsuojelujärjestö PETAn (People for the Ethical Treatment of Animals) ja valokuvaaja David Slaterin välillä Vuonna 2015 alkanut oikeustaistelu eläinsuojelujärjestö(People for the Ethical Treatment of Animals) ja valokuvaaja David Slaterin välillä on päättynyt . Kiistan keskiössä on vuonna 2011 räpsäisty selfie, jota ei kuitenkaan ottanut Slater vaan indonesialainen Naruto-makaki.

Kiista PETAn ja Slaterin välillä syntyi ehkä hieman vahingossa. Makakin ottama apinaselfie ladattiin Wikimedia Commonsiin vapaaseen levitykseen ja Slater vaati sen poistamista kuvapalvelusta. Samalla hän vaati itselleen 10 000 punnan korvauksia, koska häneltä oli jäänyt saamatta tekijänoikeuskorvaukset kuvan levityksestä. Slaterin mukaan tekijänoikeudet kuuluvat hänelle, vaikka kuvan on ottanut apina, sillä kuva otettiin Slaterin omistamalla kameralla.



Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto yhtyi Wikimedia Foundationin kantaan, joten kuva sai jäädä Commonsiin ilmaislevitykseen. Tarina ei kuitenkaan päättynyt siihen, vaan syyskuussa 2015 PETA nosti kanteen Slateria vastaan suojellakseen kuvan ottaneen apinan oikeuksia kuvaan.



Nyt tämä PETAn ja Slaterin välinen oikeuskiista on päättynyt sovintoon. Slater lupaa maksaa 25 prosenttia saamistaan korvauksista makakien suojelutyöhön. Samalla molemmat osapuolet pyysivät, että valitustuomioistuin pyörtää alemman oikeusasteen päätöksen, jonka mukaan eläimellä ei voi olla tekijänoikeuksia.



Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto on linjannut, ettei apinoiden ottamia valokuvia tai norsujen maalauksia koske tekijänoikeussuoja.