Apple Storet uudistuivat, kaupoista toreiksi

Applen tämänpäiväinen lehdistötilaisuus aloitettiin Tim Cookin puheen jälkeen jälleenmyyntipomo Angela Ahrendtsin paljastuksella. Hän kertoi uudistuksesta Applen jälleenmyyntiketjuun.

Apple Store -konsepti muuttuu täysin, sillä niitä muutetaan kaupoista (Store) toreiksi (Townsquare). Tämä juontaa siitä, että Apple ei halua ajatella paikkoja enää pelkkänä myyntipaikkana, vaan siellä tarjotaan viihdettä ja tiloja kaikenlaiseen kanssakäymiseen, jonka lisäksi tietysti myös kerrotaan yhtiön tuotteista.



Uusia Townsquare-tiloja julkaistaan ympäri maailman, mutta ensimmäiset löytyvät tietysti Yhdysvalloista. Niissä tarjotaan mm. kehittäjätiloja, ohjelmoinnin opetusta, musiikkiesityksiä sekä tilaisuuksia lapsille ja nuorille. Apple esitteli konseptin jo aiemmin tänä vuonna, mutta nyt mm. New Yorkin Fifth Avenue -liike muuttuu Townsquareksi ja lokakuussa myös Chicagoon tulee oma Apple Townsquare.



Eurooppaan Townsquare-paikkoja on suunniteltu mm. Pariisiin ja Milanoon.