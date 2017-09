YouTube seuraa Netflixiä – HDR-videoita voi katsella näillä Android-puhelimilla

Viime viikolla selvisi, että Netflix on kaikessa hiljaisuudessa laajentanut Android-sovelluksensa HDR-toiston tukeauuteen-älypuhelimeen. Nyt on saatu lisää mobiiliaiheisia HDR-uutisia, sillä YouTube on myös päättänyt lisätä HDR-toistotuen omaan Android-sovellukseensa.