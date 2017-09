Tulevasta Apple TV:stä vuoti tietoja, 4K HDR ja huimasti enemmän tehoa

...I guess three cores would make it the A10X Fusion. Correction! -- Steve T-S (@stroughtonsmith) September 11, 2017

Nyt puolestaan on vuotanut tietoa tulevasta Apple TV -mallista.Applen mahdollisesti huomenna esiteltävä uusi Apple TV kantaa mahdollisesti nimeä Apple TV 4K. Vuotaneesta ohjelmistosta on löydetty tietoja, joiden mukaan medialaite tukee High Dynamic Range -toimintoa (HDR), jonka avulla sisältö toistetaan dynaamisemmalla värienhallinnalla HDR-näyttölaitteella, sekä 4K-resoluutiota, jonka myötä Apple TV:n paras tarkkuus kasvaa 1920x1080-resoluutiosta (Full HD) 3840x2160-resoluutioon (4K UHD).Tämän lisäksi dokumenteista on paljastunut, että laitteessa on neliytiminen A10X Fusion -suoritin, joka on tuttu uusimmista iPad Pro -malleista, sekä 3 gigatavua RAM-muistia. Erityisesti suorittimen päivittäminen tuo huimasti lisää suorituskykyä. Sen myötä 4K HDR sisällön pyörittäminen onnistuu helposti jopa 60 kuvan sekuntinopeudella ja se tuo muita mahdollisuuksia esimerkiksi pelaamisen suhteen.Nähtäväksi jää esitteleekö Apple laitteen jo huomenna vai onko yhtiöllä tarkoitus esitellä laite myöhemmin tänä vuonna esimerkiksi uusien iPadien kanssa.