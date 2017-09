Kiina nuijii bitcoinia – Kielsi virtuaalivaluuttapörssien toiminnan

Kiina aikoo kieltää virtuaalivaluuttapörssien toiminnan maassa, aikoo kieltää virtuaalivaluuttapörssien toiminnan maassa, uutisoi Wall Street Journal . Aiemmin maassa kiellettiin niin sanotut ICO:t (initial coin offering) eli virtuaalivaluuttojen välityksellä tapahtuva varainhankinta.

Viranomaisia on harmittanut maassa rehottava bitcoin-bisnes ja kaikki muukin virtuaalivaluuttojen ympärillä tapahtuva kaupankäynti, sillä virtuaalivaluutat ovat maan keskuspankin valvonnan ulottumattomissa ja antaa näin helpon mahdollisuuden siirtää varoja pois maasta. Viranomaiset pelkäävät myös rahanpesua sekä virtuaalivaluuttojen spekulatiivista käyttöä. Bitcoinin avulla on esimerkiksi veikkailtu juanin arvon putoamista.



Bitcoinista on tullut yhä suurempi ongelma sen massiivisen arvonnousun jälkeen, minkä takia viranomaisetkin päättivät nyt reagoida näkemäänsä ongelmaan kieltämällä virtuaalivaluuttapörssien toiminnan.



Maan suurimmat bitcoinpörssit, Huobi ja BTCC, eivät vielä viikonloppuna olleet saaneet viestiä viranomaisilta, missä vaadittaisiin toiminnan lopettamista. Kaupankäynti bitcoineilla jatkunee kuitenkin tulevaisuudessa, sillä epäkaupalliseen valuuttavaihtoon viranomaiset eivät pysty vaikuttamaan.