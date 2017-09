Kamppailu James Bond -oikeuksista käy kuumana, mukana Apple ja Amazon

Nettivideo on tullut jäädäkseen, mutta ennen kaikkea tullut tuhoamaan lähetysmuotoisen television tieltään. Netflix on osoittanut, että palvelulla on kysyntää ympäri maailman ja rahavirta mahdollistaa maailman laadukkaimpiin kuuluvien sarjojen, dokumenttien ja elokuvien luomisen.

Tietysti Netflixin todistettua konseptin varsin toimivaksi, perinteisen television haaskalle on saapunut monta muutakin korppia. Teknologiayhtiöistä omaa palaansa tulevaisuuden TV-kakusta pyrkivät itselleen varmistamaan muun muassa Apple ja Amazon. Hollywood Reporterin mukaan kyseiset yhtiöt ovatkin enemmän kuin kiinnostuneita yhdestä aikamme tärkeimmistä elokuvabrändeistä. 2015 julkaistun James Bond -elokuva Spectren jälkeen umpeutunut Warner Bros. -diili on saanut liikkeelle uusia kilpailijoita, jotka on syytä ottaa tosissaan rahaa kovasti vaativassa kilpailussa James Bond -elokuvien, ja kenties muun sisällön, oikeuksista.Tietojen mukaan kilpailussa on toki mukana tutut Hollywood-yhtiöt, joihin lukeutuu niin Warner, Universal, Fox kuin Sonykin, mutta Applella ja Amazonilla on mahdollisesti halua laittaa rahaa likoon jopa näitä enemmän.Apple on hankkinut hiljattain paljon johtoporrastaan juuri Sonylta, jonka kautta sillä on lisäksi nyt varmasti hyvät suhteet James Bondin takana oleviin Eon Productionsiin ja MGM:ään. Lisäksi taskurahasta ei tule ole olla puutetta, sillä sisäpiiritiedot kertovat, että diilin hinta sijoittuu johonkin kahden ja viiden miljardin dollarin välimaastoon.On kuitenkin epäselvää halutaanko Eonilla tehdä James Bondia edelleen viime vuosituhannen kaavalla, joka tarkoittaa ainoastaan jäykkää elokuvajulkaisurytmiä, vai tuodaanko brändi tälle vuosituhannelle huomattavasti laajemmalla skaalalla, johon lukeutuvat spinoffit ja kattavampi tuotteistus. Perinteisemmät elokuvayhtiöt ovat varmasti tyytyväisiä myös perinteisempään diiliin, mutta miten on Amazonin ja Applen laita?