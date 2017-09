DNA tuo digibokseihinsa Netflixin 4K-tarkkuudella

Kotimainen operaattori DNA on lyönyt hynttyyt yhteen Netflixin kanssa ja yhtiön DNA TV-hubi -digiboksiin saa nyt Netflixin 4K-laadulla. Kotimainen operaattorion lyönyt hynttyyt yhteenkanssa ja yhtiön-digiboksiin saa nyt Netflixin 4K-laadulla.

DNA:n digiboksi TV-hubi on Android-pohjainen digiboksi, johon voi ladata myös sovelluksia. Yhteistyön myötä DNA:n digiboksista löytyy suoraan Netflix-valikko, josta sovellus käynnistyy. Netflix löytyy myös kanavapaikalta 140 sekä jatkossa palveluun pääsee myös kaukosäätimen omasta Netflix-napista.



Netflixin käyttö vaatii luonnollisesti myös Netflixin tilaamista. 4K-laadusta nauttimiseen tarvitaan Netflixin 4K-tilaus sekä 4K-tarkkuuteen kykenevä televisio.



4K on FullHD-tarkkuutta neljä kertaa tarkempi, mutta sille tehtyä sisältöä on tarjolla edelleen varsin vähän. Netflix on 4K-laadun jakelussa yksi edelläkävijöistä.