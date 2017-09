Apple rekrytoi lisää Sony-nimiä TV-osastoon, taustaa mm. Breaking Badissä

Applen hiljattainen Planet of the Apps -reality-sarja oli yksi osoitus maailman suurimman yhtiön halusta höllentää rahapussin nyörejä TV-digiviihteen suuntaan. Yhtiö panostaa kulissien takana televisio-osastoon kuitenkin jatkuvasti, josta esimerkkinä uudet rekrytoinnit.Erityisesti talenttia on hankittu Sonyn suunnalta. Kesäkuun kahden Sony-rekryn lisäksi nyt TV-tiimiin on saatu kolme uutta entistä Sonyn työntekijää, kertoo Deadline Entisistä Sonyn TV-pomoista on siirtynyt nyt Max Aronson, Ali Woodruff ja Kim Rozenfeld. Tämän lisäksi WGN American entinen PR-pomo, Rita Cooper Lee, on nyt Applen palveluksessa.Koko poppoolla on kovan luokan tausta televisiobisneksessä, joihin lukeutuu mm. Kaksi kaveria, tyttö ja pizzapaikan ja Breaking Badin kaltaisia sarjoja, joten onkin jännä nähdä kuinka heidän osaaminen näkyy Apple tulevassa ohjelmistossa.