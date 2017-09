Apple antaa artistille vähemmän – Uusi sopimus Apple Musicia varten

Apple on saanut neuvoteltua uuden lisensointisopimuksen levy-yhtiö Warnerin kanssa, kertoo on saanut neuvoteltua uuden lisensointisopimuksen levy-yhtiö Warnerin kanssa, kertoo uutistoimisto Bloomberg . Uuden sopimuksen ansiosta Apple saa aiempaa suuremman osuuden Apple Music -suoratoistopalvelun liikevaihdosta itselleen ja Warner tyytyy hieman pienempään osuuteen.

Uuden sopimuksen ehdot ovat kuitenkin paremmat kuin Spotifyn neuvottelemissa sopimuksissa. Apple suostui maksamaan Apple Musicin lanseerauksen jälkeen 58 prosenttia palvelun liikevaihdosta levy-yhtiölle, kun taas Spotifylla sopimus on ollut 55 prosenttia. Nyt Apple tavoittelee itselleen tuota 55 prosentin jako-osuutta, kun taas Spotify neuvotteli itselleen kuluvana vuonna vieläkin alhaisemman, 52 prosentin, jako-osuuden.



Levy-yhtiöille jaettavan osuuden pienenemisen perusteena on muun muassa se, että Apple Music on jo vakiinnuttanut asemansa. Ensimmäisen sopimuksen aikaan palvelu oli varsin tuore, joten levy-yhtiöillä oli hyvä syy vaatia enemmän rahaa tarjoamastaan musiikista.



Spotify ilmoitti heinäkuussa, että sillä on yli 60 miljoonaa tilaajaa ja kesäkuussa kaikkien käyttäjien määräksi ilmoitettiin 140 miljoonaa. Apple ilmoitti vuorostaan kesällä, että Apple Musicilla on 27 miljoonaa tilaajaa.