Qualcomm tekee sen – Itsestään ajavat autot oppivat keskustelemaan keskenään

Qualcomm on esitellyt uuden piirin, jonka avulla autovalmistajat kykenevät aiempaa paremmin luomaan liikenteessä älykkäästi toimivia autoja. Näppärää nimeä, 9150 C-V2X, kantavan piirin näytetoimitukset on tarkoitus aloittaa ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

C-V2X koostuu ikään kuin kahdesta eri kommunikaatioväylästä, joista yksi on tavanomainen matkapuhelinverkkoyhteys, mutta sen lisäksi on olemassa toinen harmonisoitua 5,9 gigahertsin ITS-taajuuskaistaa hyödyntävä kommunikaatiorajapinta. Tämä jälkimmäinen ei vaadi toimiakseen lainkaan SIM-korttia ja sitä kautta auto saadaan kommunikoimaan lähiympäristönsä kanssa.



Qualcommin visioissa C-V2X-piirin ITS-taajuutta hyödynnetään autojen välisessä kommunikaatiossa (V2V), auton ja infran välisessä tiedonvaihdossa (V2I) sekä auton ja jalankulkijoiden välisessä tiedonsiirrossa (V2P). Käytännössä Qualcommin tavoitteena on tarjota autovalmistajille piiri, jonka avulla auto voisi olla yhteydessä kaikkiin tietyn etäisyyden sisällä oleviin autoihin.



Kun autot saadaan vaihtamaan tietoa keskenään ja kertomaan toisilleen aikeistaan, on itsestään ajavien autojen suunnittelukin helpompaa. Lisäksi infrastruktuuria voidaan myös hyödyntää aiempaa tehokkaammin.



Ainakin Ford, Audi, PSA Group ja SAIC ovat kiinnostuneet piiristä.