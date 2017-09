Galaxy Note8:lla voi nyt katsoa Netflix-leffoja HDR:nä

HDR-tekniikan tukea on näkynyt aiemmin jo televisioissa, mutta tämän vuoden aikana sitä on alkanut vilahdella enenevissä määrin high-end-älypuhelimien spesifikaatiolistoissa. Esimerkiksi LG V20, LG G6, Sonyn Xperia XZ Premiumissa ja Xperia XZ1:ssä.

Hienoista uusista teknologioista ei ole paljoakaan hyötyä jos niistä ei pääse nauttimaan yhteensopivan sisällön kanssa. Sen takia HDR:n yleistymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että Netflix innostuisi tukemaan uusien puhelimien suomia mahdollisuuksia. Ilahduttavaa kyllä, Netflix on ollut varsin aktiivinen tällä saralla. Yhtiö on listannut tukevansa LG G6:n Dolby Visionin suhteen sekä Sonyn Xperioita ja LG V30:tä HDR:n suhteen.Uutena tulokkaana HDR-tuettujen listaan on saapunut Samsungin elokuussa esittelemä Galaxy Note 8. Valitettavasti Samsungin Galaxy S8 -mallistoa ei listalla näy.Pelkkä laitteeseen asennettu Netflix ei kuitenkaan vielä riitä siihen, että pääset katsomaan HDR-elokuvia. Tarvitset vielä lisäksi 4K-tilauksen Netflixistä, minkä kylkiäisenä pääset katsomaan myös elokuvien ja sarjojen HDR-versioita.