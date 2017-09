Spotify mokasi videossa – Hakee nyt uutta suuntaa

Videosta on tullut taas kuuminta hottia verkkopalveluissa, erityisesti musiikkipalvelut ovat ottaneet videon uudeksi kasvualustakseen. Tästä esimerkkinä yhtäältä Apple Music ja toisaalta Spotify, joka on kuitenkin nyt hakemassa uutta suuntaa videostrategialleen.

Spotifyn tavoitteena on ollut laajentua pelkästä musiikin suoratoistopalvelusta kattavammaksi viihdepalveluksi, minkä vuoksi se on yrittänyt solmia sopimuksia TV-kanavien sekä pienempien julkaisijoiden kanssa niin live-videon kuin-videonkin saamiseksi palveluun. Tämä on ollut kuitenkin melko tuskaista ja Spotifyn videopuolesta vastannut Tom Calderone onkin saanut lähteä Musiikkiteollisuuden sisällä toivotaan, että Spotify keskittyisi musiikkiin tavalla tai toisella liittyviin videoihin sen sijaan että se hamstraa kaikkea mahdollista palveluun. Musiikkiteollisuudessa koetaan, että Spotifyn musiikillinen videosisältö voisi lisätä kiinnostusta uusiin artisteihin sekä albumijulkaisuihin.Videoiden lisäksi Spotify yrittää vallata markkinaosuutta podcast-alustana, joka tällä hetkellä on hyvin vahvasti Applen hallussa.Spotifyn tarkoituksena on listautua pörssiin vielä tämän vuoden aikana. Tuolloin ehkä kuullaan lisää tietoa yhtiön video- ja podcast-strategioista.