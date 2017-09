Pankit loivat oman virtuaalivaluutan – Tehostaa pankkien välistä kaupankäyntiä

Kuusi suurta pankkia on päättänyt yhdistää voimansa uuden digitaalisen valuutan luomiseksi. Ajatuksena on käyttää uutta valuuttaa Kuusi suurta pankkia on päättänyt yhdistää voimansa uuden digitaalisen valuutan luomiseksi. Ajatuksena on käyttää uutta valuuttaa pankkien välisessä kaupankäynnissä selvitystoiminnan nopeuttamiseksi

Sveitsiläispankki UBS:n alun perin luoman kryptovaluutan on ottamassa käyttöön Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG ja State Street, joten mukana on varsin suuria nimiä. Ne eivät kuitenkaan ota heti kerralla "hyödykeselvitysrahaa" (Utility settlement coin) käyttöön, vaan seitä testataan muutamissa arvopaperivaihdoksissa ensin. Tavoitteena on, että maksuväline olisi pienimuotoisessa käytössä jo vuoden 2018 lopussa.



Ajatuksena on, että pankit voisivat hoitaa arvopaperisiirtoja ilman keskitettyä selvittäjää, jonka takia arvopaperikaupassa on tyypillisesti kahden tai kolmen päivän viive. Uudella valuutalla pankit voisivat hoitaa kaupat käytännössä saman tien ilman päivien odottamista.



Arvopaperikauppaa ei suoraan käydä uudella lohkoketjuun perustuvalla virtuaalivaluutalla, vaan pankkien välisen rahasiirron jälkeen pankki muuntaa kryptovaluuttansa "oikeaksi" rahaksi keskuspankin kautta. Menetelmä säästää paitsi aikaa, myös rahaa.