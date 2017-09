Apple hyökkää suoraan Hollywoodin ytimeen – Hankkii tiloja legendaariselta studiolta

Apple on vuokraamassa legendaariselta The Culver Studiosilta tiloja yhtiön omien tuotantojen kuvaamista varten, on vuokraamassa legendaariseltatiloja yhtiön omien tuotantojen kuvaamista varten, kertoo Financial Times . Aiemmin on kerrottu, että Apple aikoo käyttää miljardi dollaria sisältöprojekteihin tulevan vuoden aikana.

Sisältötuotannon ylösajoa varten Apple on myös palkannut kaksi tuotantopuolen johtajaa Sony Picturesilta, Jamie Erlichtin ja Zack Van Amburgin, jotka olivat mukana muun muassa Breaking Badin ja The Crownin luomisessa. Lisäksi Applen on kerrottu rekrytoineen WGN Americania johtaneen Matt Chernissin. Vaikuttaisi vahvasti siltä, että Apple pyrkii tosissaan haastamaan Netflixin suoratoistossa.



Kevyempien ohjelmahankintojen lisäksi Apple tavoittelee itselleensä premium-tason tuotantoja, jollaisia on nähty esimerkiksi HBO:lla. Kevyemmästä sisällöstä esimerkkeinä ovat esimerkiksi Planet of the Apps sekä Carpool Karaoke, joiden lisäksi Apple on tekemässä Jennifer Anistonin ja Reese Witherspoonin tähdittämää aamukeskusteluohjelmaa.



The Culver Studiosin perustamisesta tulee kuluneeksi ensi vuonna sata vuotta, joten se on ollut hyvin pitkään koko Hollywoodin ytimessä. Esimerkiksi Tuulen viemää on kuvattu Culver Studiosilla – kyseessä on eniten tuottama elokuva Yhdysvalloissa, kun inflaatio otetaan huomioon.