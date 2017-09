Mikä hitto on PSD2 ja miten se vaikuttaa minun elämääni? (vinkki: erittäin paljon)

Mikä PSD2 sitten on?

Mitä PSD2 sitten käytännössä tarkoittaa?

Mutta PSD2 on juttu, joka tulee vaikuttamaan käytännössä kaikkien meidän arkeen ensi vuoden toukokuusta alkaen. Kyseessä onuusi pankkidirektiivi, joka muuttaa pankit käytännössä "tyhmiksi" tilinvartijoiksi ja avaa pankkitilit kuluttajan itsensä hallittaviksi.PSD2 tulee sanoistaja se koskee kaikkia EU:n alueella toimivia rahalaitoksia.PSD2 tarkoittaa sitä, että pankkien on pakko avata pääsy kuluttajan pankkitietoihin, ilmaiseksi, standardin rajapinnan kautta. Pankkitiedoilla tarkoitetaan tilitapahtumien luontia, saldon tietoonsaamista sekä tilitapahtumahistoriaa.Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että jos olet nyt vaikkapaasiakas ja vihaat Danske Bankin verkkopankkia, voit vapaasti käyttää vaikkapaverkkopankkia pankkiasioidesi hoitamiseen. Ja kännykässä voit käyttäämobiilisovellusta. Mutta pankkitilisi on edelleen Danske Bankissa eikä sinun tarvitse avata pankkitilejä muissa pankeissa.PSD2 myötä mm. erilaiset analysointipalvelut, jotka havainnollistavat sitä, mihin rahasi tililtä oikein katoavat, saavat halutessasi pääsyn suoraan pankkitiliisi. Ja sovelluskehittäjät voivat luoda uusia, parempia verkkopankkisovelluksia - vaikka kehittäjä ei olisikaan pankki.Myös erilaiset useamman pankkitilin tiedot samaan näkymään yhdistävät ratkaisut tulevat mahdolliseksi - eli vaikka sinulla olisi pankkitilit sekä Nordeassa että, voit nähdä molempien pankkien tilitiedot samasta sovelluksesta.Pankit ovat valmistautuneet - kuka paremmin, kuka huonommin - tulevaan tilanteeseen. Ainakin Nordea ja Osuuspankki ovat panostaneet sovelluskehitykseen Suomessa isolla kädellä, toivoen että heidän tarjoamansa sovellukset olisivat ainakin riittävän hyviä, jotta asiakkaat eivät katoaisi muiden sovellusten käyttäjiksi.Kilpailusta tulee luonnollisesti myös globaalia ja onkin todennäköistä että kaikki suuret finanssisovellusten kehittäjät tulevat ryminällä myös Suomeen, haastaen olemassaolevat verkkopankit ja mobiilipankkisovellukset omilla ratkaisuillaan.Direktiivi on jo hyväksytty ja tulee voimaan koko EU:n alueella toukokuussa 2018. Direktiivi koskee kuluttajien lisäksi myös yritysten pankkitilejä, eli käytännössä kaikkia pankkitilejä käyttäviä instansseja.Aiheesta lisää mm. Finanssivalvonnan sivuilta