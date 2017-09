Suositun digiboksivalmistajan Topfieldin Suomen maahantuoja konkurssiin - ei enää huoltoa, takuut kunnossa

Noista ajoista on menty pitkälle eteenpäin ja erillisen digiboksin osto on yhä harvinaisempaa. Syynä tähän ovat tietysti verkkopalvelut kuten, joiden kautta ne ohimenneet TV-ohjelmat on voinut katsoa sekä se, että kaikissa uusissa televisioissa on sisäänrakennettu digiviritin.Nyt Topfieldin digibokseja maahantuonuton asetettu konkurssiin, päiväyksellä 29.8.2017. Ilta-Sanomat uutisoi aiheesta ensimmäisenä ja oli saanut kaivettua selvyyden myös takuu- ja huoltoasioihin.Takuu jatkuu laitteilla, joilla sitä edelleen on, mutta takuuasiat hoidetaan suoraan digiboksin myyneen jälleenmyyjän kautta. Virallisia huoltopalveluita Topfieldin bokseilla taas ei enää ole eikä ole tiedossa, onko virallista huoltoa Topfieldin taholta tulossakaan tarjolle enää.