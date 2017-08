Sony haastaa Go Pro -kamerat laadukkaalla ja kestävällä RX0:lla

Sony on esitellyt IFA-messuilla uuden, kompaktin RX0-kameran. Kyseessä on neliskanttinen nk. action-kamera, joka haastaa Go Pron ja muut kaltaiset aktiviteetteihin tarkoitetut kamerat. Sony on esitellyt IFA-messuilla uuden, kompaktin RX0-kameran. Kyseessä on neliskanttinen nk. action-kamera, joka haastaa Go Pron ja muut kaltaiset aktiviteetteihin tarkoitetut kamerat.

RX0 on RX-malliston uusin tuote ja sisältää laadukkaan 15,3 megapikselin Exmor RS -sensorin. CMOS-kennon lisäksi RX0:ssa on Zeissin kehittämä 24 millin TessarT-laajakulmaobjektiivi sekä BIONZ X -kuvaprosessori. Kameran ominaisuuksiin kuuluu veden-, iskun- ja puristuksenkestävyys.



Kuvausominaisuuksista puolestaan löytyy mm. 1/32000s suljinnopeus, 16 kuvan sekuntinopeus, 4K-videokuvaus sekä 40-kertainen hidastuskuvaus. Laitteesta löytyy HDMI-ulostulo. Kokoa laitteella on 59mm x 40.5mm x 29.8mm ja painoa 110 grammaa.



Kamera tulee myyntiin lokakuussa ja suositushinta on noin 850 euroa, joten kyseessä huomattavasti esimerkiksi Go Pro:n malleja arvokkaampi toimintakamera.