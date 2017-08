Samsungin QLED-televisiomallisto kasvaa, ei OLED-televisioita

Samsung kertoi tapahtumassa, että keskittyy televisiovalmistuksessaan ja erityisesti sen huippumalleissaan QLED-teknologiaan, jonka se näkee tulevaisuuden teknologiana. Yhtiö ei siis panosta OLED-televisioihin pääasiassa, koska sen mukaan QLED mahdollistaa huippupaneelit edullisemmin.Messuilla esiteltyihin Q-malliston uutuuksiin lukeutuu Q8F, joka on kaarevan Q8C-mallin litteä sisarmalli. Siitä tulee saataville 55 ja 65 tuuman mallit, joiden hinnat ova 2599 ja 3599 euroa. Kaikkiaan QLED-mallisto kasvoi nyt 14 malliin, joista kuusi on kaarevia.Lisäksi yhtiö esitteli uuden, pienemmän The Frame -television, joka on tarkoitettu taiteellisempaan makuun. Kehystetty uusi 43-tuumainen malli tuo mukanaan taideteoksia, joita on mahdollista näyttää paneelissa ja sen hinta on 1499 euroa.