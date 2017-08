YouTube uudisti ulkoasunsa – logo vaihtui ensimmäisen kerran

Videopalvelu YouTube on Videopalvelu YouTube on virallisesti julkaissut pitkään testissä olleen uuden ulkoasun.

Logon lisäksi YouTuben työpöytäversioon lisättiin tumma teema. Uusi ulkoasu noudattaa Googlen Material Design -muotokieltä.



Mobiilipuolella YouTubeen on lisätty tuki eleille. Kaksoispainalluksella videossa voi siirtyä eteen- tai taaksepäin kymmenen sekuntia ja pyyhkäisemällä siirtyä edelliseen tai seuraavaan videoon. Mobiilisovellukseen on myös lisätty työpöytäversiosta tuttu mahdollisuus hidastaa tai nopeuttaa videota. Vertikaalisten videoiden tukea on myös parannettu.