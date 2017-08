Yle Areena ei toimi Samsungin televisioissa? Vikoja selvitetään edelleen

Yle Areena -sovelluksen toimimattomuuden korjaus Samsungin älytelevisioissa saattaa ottaa vielä aikaa, kertoo -sovelluksen toimimattomuuden korjaus Samsungin älytelevisioissa saattaa ottaa vielä aikaa, kertoo Ylen Internet-osaston palvelupäällikkö Kari Haakana

Sovelluksessa on itse asiassa useita ongelmia, mutta suurinta osaa koskettaa Samsungin julkaisema ohjelmistopäivitys, joka on muuttanut Areenan tapaa käsitellä videostriimejä. Samsungin vuosina 2015 ja 2016 julkaisemat älytelevisiot, joihin on asennettu uusi päivitys, ei tällä hetkellä pysty näyttämään kaikkia Yle Areenan sisältöjä tästä syystä.



Haakanan mukaan ongelmaa ratkotaan yhdessä Samsungin ja Areenan järjestelmätoimittajien kanssa. Samsungilla ei ole aikomusta julkaista päivitystä, joten korjaus on tehtävä Areena-sovelluksen päässä. Korjauksen julkaisuun menee ainakin kaksi viikkoa, mutta mahdollisesti vieläkin pitempään.



Ylen mukaan se tutkii edelleen syytä kahteen muuhun ongelmaan, joiden takia Areena ei joko käynnisty lainkaan tai sovellus kaatuu yhden striimin katselun jälkeen.