Kiina estää anonyymin keskustelun netissä

Kiinan kyberasioista vastaava viranomainen on esittänyt uudet linjaukset, joissa määritellään miten maan kansalaisten on käyttäydyttävä Internetissä, uutisoi verkkolehti Quartz . Uudistetuissa säännöissä on kohta, jolla yritetään kitkeä anonyymiä verkkokeskustelua.