Nintendon käsikonsolista tulossa SNES-teemainen retroversio

Nintendo on esitellyt uudesta 3DS XL -käsikonsolista Super Nintendo -teemaisen version. Legendaarisen retropelikonsolin perinnettä ylistävä käsikonsoli tulee myyntiin Euroopassa lokakuun puolivälissä. on esitellyt uudesta-käsikonsolista-teemaisen version. Legendaarisen retropelikonsolin perinnettä ylistävä käsikonsoli tulee myyntiin Euroopassa lokakuun puolivälissä.

Super Nintendo -vaikutteet näkyvät käsikonsolissa käytännössä vaaleanharmaina muovikuorina sekä siniseksi, keltaiseksi, vihreäksi ja punaiseksi värjättyinä painikkeina, jotka tuovat mieleen Super Nintendon ohjaimen ABXY-painikkeet. Viime vuonna Nintendo julkaisi Japanissa samanlaisen Super Famicom -teemaisen version 3DS XL -konsolista.



Tänä syksynä markkinoille on tulossa myös Super Nintendo -minikonsoli, jossa on noudatettu alkuperäisen konsolin tyyliä, mutta tekniikaltaan se on uudempaa ja SNES-pelit (21 kpl) on ladattu konsoliin valmiiksi. SNES-konsoli tulee myyntiin 29. syyskuuta.