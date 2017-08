Apple ei tavoittele ainakaan tällä hetkellä oman itsestään ajavan auton kehittämistä, ei tavoittele ainakaan tällä hetkellä oman itsestään ajavan auton kehittämistä, kertoo The New York Times . Sen sijaan yhtiö keskittyy autojen autonomisen liikkumisen mahdollistavan järjestelmän kehittämiseen ja lisensointiin muille yhtiöille.

Tuotekehitystä hyödynnetään Applen omassakin toiminnassa, sillä itsestään ajamisen mahdollistavaa järjestelmää aiotaan koekäyttää yhtiön työntekijöille tarkoitetussa työmatkabussissa, joka liikkuu Applen päämajan ja Palo Altossa sijaitsevien toimistojen välillä. Vielä kyseinen järjestelmä ei ole käytössä.



Project TItan -tuotekehityshanke lähti liikkeelle vuonna 2014 ja alkuvaiheessa tavoitteena oli kokonaisen auton kehittäminen. Tämä tavoite ei ole välttämättä hävinnyt mihinkään, mutta ainakin nykyisin pääprioriteettina pidetään autonomisten järjestelmien kehitystä eikä niinkään koko tuotteen luomista. Tästä syystä tuotekehitysryhmästä on irtisanottu autotuotannon osaajia ja tilalle on palkattu autonomisten järjestelmien asiantuntijoita.



Apple voi edetä suunnitelmissaan askel kerrallaan, jossa ensimmäinen vaihe on autonominen ajaminen ja vasta sen jälkeen siirrytään oman auton tuotekehitykseen, jos sellaiselle nähdään kysyntää. Kokonaisen auton kehittäminen vaikuttaisi olevan ainakin Applen teollisesta muotoilusta vastaavaan ryhmän toivelistalla.