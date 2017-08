Täysin uudistettu Xbox One tilattavissa - Xbox One X Scorpio Edition

Microsoft on aloittanut uuden Xbox One-mallin ennakkotilausten vastaanottamisen. Uusi konsoli, Xbox One X Scorpio Edition on yhteensopiva aiempien Xbox One-mallien kanssa, mutta sen sisuskalut on uudistettu täysin. on aloittanut uuden-mallin ennakkotilausten vastaanottamisen. Uusi konsoli,on yhteensopiva aiempien Xbox One-mallien kanssa, mutta sen sisuskalut on uudistettu täysin.

Nykyinen konsolisukupolvi on erikoisuus kaikkiin aiempiin verrattuna - sekä Playstation 4 että Xbox One ovat päivittyneet raudan osalta, mutta konsolisukupolvi sinänsä ei ole uudistunut. Uudistettu rauta on tuonut uudemman konsoliversion ostajille parempaa grafiikkaa ja muita lisäominaisuuksia. Niin nytkin, kun Xbox One X tuo 4K-resoluution peleihin.



"Project Scorpio"-erikoismalli eroaa myöhemmin myyntiin tulevista "tavallisista" Xbox One X:stä lähinnä ulkoisesti: konsolissa on kaiverrettuna teksti "Project Scorpio" ja konsolin mukana toimitetaan tuki, jonka avulla konsolin voi asettaa joko vaaka- tai pystyasentoon.



Konsolia voi ennakkotilata ainoastaan Yhdysvalloista ja ainoastaan tiettyjen jälleenmyyjien kautta, joita ovat mm. Amazon. Hinnat alkavat 499 dollarista eli noin 423 eurosta. Project Scorpio -apkkaus sisältää 1TB tallennustilalla varustetun konsolin, yhden langattoman ohjaimen, konsolin seisontatuen, kuukauden Game Pass -tilauksen, 14 päivän Xbox Live Gold -tilauksen, virtalähteen sekä 4K-yhteensopivan HDMI-kaapelin.