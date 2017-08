Poliitikot vaativat – Tiedustelulaki pitää saada kiireesti voimaan

Vielä perjantaina Sipilä ei nähnyt puukotuksissa merkkejä terrori-iskusta, mutta seuraavana päivänä poliisi kertoi tutkivansa tekoa terrori-iskuna. Launtaina Juha Sipilän omakin näkemys oli muuttunut niin, että tiedustelulaki pitäisi saada nopeasti voimaan Suojelupoliisin mukaan se oli saanut teosta epäillyn Abderrahman Mechkahin radikalisoitumisesta vihjeen jo tämän vuoden alussa. Vihje oli annettu Lounais-Suomen poliisille, mistä tieto välitettiin Suojelupoliisille.Vihjeen tietoja ei kuitenkaan pidetty niin vakavina, että Mechkah oltaisiinlisätty Suojelupoliisin erityisen tiedonhankinnan kohteisiin, joita on tällä hetkellä 350. Ei voida siis suoraan sanoa olisiko tiedustelulain mahdollistamat laajemmat tiedonhankintakeinot edes voineet ehkäistä iskua, koska Supo ei nytkään nähnyt tarpeelliseksi seurata Mechkahia.Sipilän mukaan oikeus elämään on suurempi perusoikeus kuin yksityisyydensuoja . Hallitus on jo aiemmin päättänyt käsitellä tiedustelulakiuudistuksen nopeutetusti, joten sinällään Turun tapahtumat eivät muuta lain käsittelyn priorisointia.