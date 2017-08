Internetiä ravistanut hyökkäys olikin vahinko – Piti kohdistua pelipalveluun

Teknologiayhtiöiden ja muutamien yliopistojen yhteisen tutkimuksen perusteella palvelunestohyökkäyksessä käytettiin PlayStation Networkin nimipalvelimiin osoittavia IP-osoitteita, minkä perusteella hyökkääjien on arveltu yrittäneen kohdistaa Mirai-bottiverkon tuottaman tietotulvan Sonyn verkkopelipalvelua vastaan. Dynin järjestelmätoteutuksen johdosta hyökkäys kohdistui koko järjestelmään eikä vain PlayStation Networkiin.



Hyökkääjillä siis tuskin oli tarkoitus aiheuttaa ongelmia Dynille tai haitata esimerkiksi Netflixin tai Twitterin toimintaan, vaan niin kävi vahingossa.



Samaan aikaan oli käynnissä hyökkäykset muihinkin verkkopelipalveluihin, kuten Xbox Liveen, Nuclear Falloutiin ja Valve Steamiin. Tämä vahvistaa ajatusta PlayStation Networkiin kohdistetusta hyökkäyksestä.



Mirai-bottiverkon taustalla on haittaohjelmilla saastutetut lukuisat Internet of Things -laitteet eli tavanomaiset esineet, joihin on lisätty uusia ominaisuuksia datasiirron avulla. Näiden laitteiden tietoturva on monella tapaa puutteellinen, mikä tekee niistä suuren määrän ohella kiinnostavan alustan isoille bottiverkoille.