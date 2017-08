Hintakisa alkoi virtuaalilaseissa – HTC Viven hinta putosi reippaasti

Viime vuonna myyntiin tulleiden tietokonepelaamiseen soveltuvien VR-lasien yksi suurimmista heikkouksista on ollut niiden hinta. Tämän vuoden aikana Viime vuonna myyntiin tulleiden tietokonepelaamiseen soveltuvien VR-lasien yksi suurimmista heikkouksista on ollut niiden hinta. Tämän vuoden aikana Oculus on kuitenkin pudottanut Rift-lasien hintaa reippaasti ja nyt HTC on seurannut perässä

HTC:n alennuksen jälkeen Vive-virtuaalilasien hinta putosi 599 dollariin, mikä on kuitenkin edelleen 200 dollaria enemmän kuin Oculus Riftin nykyinen Touch-ohjaimet sisältävä kampanjahinta. Alennus oli siitä huolimatta merkittävä, sillä Vive lasit maksoivat ennen halpuutusta 799 dollaria. HTC:n mukaan alennuksen taustalla ei ole varastojen tyhjennys uuden mallin tieltä.



Vaikuttaa siis siltä, että uutuudenviehätyksen ostoryntäys on ohi ja nyt kysyntää yritetään pitää yllä edullisemmilla hinnoilla, kunnes markkinoille saadaan tuotua uuden sukupolven lasit. HTC:n oli toisaalta pakko vastata Oculuksen hinnoitteluun – 400 dollarin hintaero on aivan liian suuri lähes vastaavilla tuotteilla.