Disney: Obi-Wan Kenobi saa oman elokuvansa

Tulossa oleva, vielä nimeämätönsta kertova elokuva on jo valmistumassa. Varietyn mukaan käsikirjoitusta tai elokuvan ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta varmaa näyttäisi olevan se, että leffa tullaan tekemään.Disneyn ostettuaon Star Wars -elokuvien julkaisuun muodostunut uusi rytmi: joka toinen elokuva on itsenäinen, samaan universumiin sijoittuva elokuva ja joka toinen elokuva taas on osa varsinaista Star Wars -elokuvien pääsaagaa.