Nintendo Switch jyräsi myydyimmäksi konsoliksi heinäkuussa

voidaan olla tyytyväisiä kuluvasta vuodesta. Yhtiön tuorein konsoli,, on kärsinyt aiemmin kroonisista toimitusvaikeuksista, mutta tilanne helpotti vihdoin heinäkuussa. Tämän ansiosta konsoli kiilasikin itsensä Yhdysvaltain myydyimmäksi konsoliksi ohi Playstation 4:n ja Xbox Onen.

Toimitusvaikuksien kukistamisen lisäksi erinomaisesti arvosteluissa menestynyt ja valtavaa suosiota kerännyt-peli on ollut yksi merkittävä tekijä Switchin nousussa., jonka tilastoihin luvut perustuvat, arvioi kuitenkin koko vuoden voittajaksi selviytyvän, joka on onnistunut saamaan konsolilleen vuoren hyviä arvosteluja keränneitä yksinoikeuspelejä.Mutta Nintendolla voidaan olla syystäkin tyytyväisiä - yhtiön julkaisema kovin erilainen konsoli on osoittaunut hitiksi. Lisäksi joulumyyntiin saapuvaon jo valmiiksi loppuunmyyty.