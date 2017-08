Teknologiayhtiöt nousivat vastarintaan – Siivoavat valkoisen ylivallan kannatuksen piiloon

Charlottesvillen tapahtumat ovat saaneet myös teknologiayhtiöt reagoimaan. Lumipallo lähti vyörymään The Daily Stormer -sivuston julkaisemasta artikkelista, jossa kirjoitettiin pilkalliseen sävyyn Charlottesvillessä menehtyneestä Heather Heyeristä. Sivuston domain-tarjoaja GoDaddy päätti lakkautta asiakassuhteen sivuston kanssa, minkä seurauksena Daily Stormer siirtyi Googlelle, joka niin ikään kieltäytyi tekemästä yhteistyötä. Nyt sivusto toimii dark webissä Sisältöneutraaliuden nimiin vannonut Cloudflare on myös päättänyt , ettei se enää suojaa Daily Stromeria palvelunestohyökkäyksiltä.GoDaddyn ja Googlen lisäksi muutkin teknologiayhtiöt ovat alkaneet kampanjoida uusnatsistisia ja valkoista ylivaltaa kannattavia sivustoja vastaan. Facebook on poistanut yhteisöpalvelustaan linkkejä Daily Stormerin artikkeliin ja Discord-keskustelupalvelu on alkanut siistiä palvelusta natsistisia keskusteluita ja käyttäjiä. Majoituspalvelu Airbnb on myös sulkenut ovensa valkoista ylivaltaa kannattavilta.Suoratoistopalvelu Spotify vuorostaan lupaa poistaa vihamusiikin palvelustaan kun kyseenalaiset kappaleet tuodaan sen tietoon. Apple ja PayPal ovat vuorostaan lopettaneet maksujen välittämisen sivustoille, jotka myyvät uusnatsistisia tai valkoista ylivaltaa ihannoivia vaatteita.