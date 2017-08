Apple pistää rahat pöytään – Hyökkää Netflixiä vastaan omilla tuotannoilla

Apple aikoo sijoittaa tulevan vuoden aikana miljardi dollaria TV-ohjelmien hankintaan ja tuotantoon, aikoo sijoittaa tulevan vuoden aikana miljardi dollaria TV-ohjelmien hankintaan ja tuotantoon, kertoo Wall Street Journal . Yhtiö on jo pidemmän aikaa puhunut palveluliiketoiminnan kasvattamisesta, mihin ohjelmatuotannon nopea ylösajokin tähtää.

Apple markkinoi omia TV-ohjelmiaan tällä hetkellä Apple Music -suoratoistopalvelun kylkiäisenä. Tällä hetkellä musiikkipalvelun tilaajat voivat esimerkiksi katsoa julkkisvetoisia ohjelmia, kuten Carpool Karaokea sekä Planet of the Appsia. Applen strategia panostaa omiin tuotantoihin on lainattu suoraan Netflixiltä, joka päätti jo varhaisessa vaiheessa tuottaa palveluunsa omia sarjoja sen sijaan että se vain hankkisi ulkopuolelta valmiita tuotantoja ja välittäisi niitä eteenpäin.



Netflixin kohdalla riskinotto kannatti, sillä se on onnistunut tuomaan saataville useita huippusuosittuja sarjoja. Muiden muassa House of Cards, Narcos ja Orange is the New Black. Apple yrittää jäljitellä menestysreseptiä, mikä onnistuessaan voikin tehdä Apple Musicin laajemmin tunnetuksi ja tätä kautta parantaa yhtiön asemaa sekä suoratoistomusiikissä että -videossa.



Apple rekrytoi hiljattain riveihinsä kaksi johtajaa Sonyn televisiotuotannoista. Lisäksi yhtiö on palkannut kaapelitelevisioyhtiö WGN Americasn entisen johtajan, Matt Chernissin.