Tekoäly päihitti huippupelaajan DotA 2:ssa

Tekoäly on päihittänyt ihmisen jo perinteisissä strategiapeleissä, kuten shakissa ja Gossa. Seuraava tavoite on päihittää ihminen strategisissa tietokonepeleissä, esimerkiksi OpenAIn kehittämä tekoälybotti on jo päihittänyt huippupelaajia DotA 2 -strategiapelissä.

Tekoäly laitettiin ihmistä vastaan The International -peliturnauksen yhteydessä viime viikolla. Vastustajakseen tekoäly sai Danil Ishutinin eli "Dendin", jota vastaan se pelasi kaksi 1-vs-1-tyyppistä peliä. Molemmat pelit menivät tekoälylle, kun Dendi heitti pyyheen kehään toisen erän aikana. Tarkoituksena oli alun perin pelata "paras viidestä" -periaatteella.Botin tekoälyn on kehittynyt pelaamalla DotA 2:ta sitä itseään vastaan, jolloin tekoälyllä on ollut aina tasavahva vastustaja. Järjestelmää ei ole treenautettu amatööri- tai ammattilaispelaajilla, vaan se on täysin "itseoppinut". OpenAI:n seuraava tavoite on kehittää botin tekoälyä niin, että se oppii tekemään yhteistyötä muidenkin bottien kanssa, joten sitä voidaan käyttää tiimien väliseen pelaamiseen.