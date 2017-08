Heinä-elokuun vaihteessa virtuaalivaluuttojen ympärillä liikkui paljon epävarmuutta bitcoinin hard forkin takia. Virtuaalivaluutta käytännössä kloonattiin ja rinnalle syntyi erilaiseen tekniseen toteutukseen perustuva Bitcoin Cash, jonka suosio on kuitenkin alkanut hiipua elokuun lähestyttyä puoliväliä. Heinä-elokuun vaihteessa virtuaalivaluuttojen ympärillä liikkui paljon epävarmuutta bitcoinintakia. Virtuaalivaluutta käytännössä kloonattiin ja rinnalle syntyi erilaiseen tekniseen toteutukseen perustuva Bitcoin Cash, jonka suosio on kuitenkin alkanut hiipua elokuun lähestyttyä puoliväliä.

Bitcoin Cashin suosion hiipuminen on satanut bitcoin-tallettajien laariin, sillä asemansa jo vakiinnuttaneen valuutan arvo on rikkonut toistuvasti uusia ennätyksiä. Nyt bitcoinin dollarivaihtokurssi noteerataan 4125 dollarissa, mutta viikonlopun aikana se käväisi parhaimmillaan yli 4200 dollarissa. Arvo on noussut Bitcoin Cashin aiheuttaman pudotuksen jälkeen yli 50 prosenttia.



Pidemmällä aikavälillä bitcoin on ollut vieläkin tuottoisampi sijoitus tai arpalappu. Vuonna 2010 yhden bitcoinin sai ostettua itselleen kahdeksalla dollarisentillä, joten seitsemässä vuodessa arvo on noussut lähes 52 000 -kertaiseksi.