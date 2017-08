WhatsAppista löytyi piilotettu ominaisuus - korvaa verkkopankit?

Maailman kehittyvissä maissa mobiilimaksaminen on ollut arkea jo vuosikymmenen ajan, kun länsimaissa hommaa vasta yritetään aloitella. Syynä on tietysti varsin surkea lähtötilanne sekä realiteetit: maailman köyhissä maissa valtaosalla ihmisistä ei ole lainkaan pankkitiliä ja pankkejakin on vain harvassa. Kännykkä taas löytyy lähes jokaisen saatavilta.

Tähän rakoon on syntymässä tunkua, etenkin Intiassa, jossa mobiilimaksaminen on jo valtava bisnes.on tuonut maksamisen osaksi joYhdysvalloissa ja huhut kertovat että yhtiö aikoo lanseerata Messengerin maksutapana myös Intiassa lähiaikoina.Samaan aikaan yhtiön toinen viestintäsovellus,, on pysynyt leikistä ulkona - näihin päiviin asti. Nyt WhatsAppin koodista on kuitenkin löytynyt pätkiä, jotka paljastavat sovelluksen valmistautuvan tukemaan Intiassa suosittua-maksurajapintaa, jota paikalliset pankit tukevat voimakkaasti.WhatsAppin ominaisuus sovelluksen Android-versiosta 2.17.295 ja on toistaiseksi piilossa, eikä sitä näy tavallisille käyttäjille lainkaan.Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että samaan aikaan Intiassa erittäin suositun mobiilimaksusovelluksen,:n, huhutaan laajenevan myös pikaviestimiin sovelluksensa kautta. Näin ollen viestisovellusten ja henkilöltä toiselle siirtyvien maksutapahtumien kisasta on odotettavissa erittäin tiukkaa. Sekä WhatsAppilla että Paytm:llä on Intiassa noin 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää.Onkin mielenkiintoista nähdä miten teknologiajättien taistelu maksamisen tulevaisuudesta kehittyvissä maissa tulee aikanaan vaikuttamaan länsimaihin - tuleeko pankeista vain "tyhmiä rahan varastoja" ja maksaminen tapahtuu jatkossa muiden luomilla sovelluksilla/palveluilla vai osaavatko pankit vastata myös Facebookin kaltaisten jättien tarjoamiin haasteisiin.