Selainsodan veteraani, Opera, päivittyi uuteen versioon - tässä uudistukset

Selainsodan veteraani, norjalainen, on päivittynyt uuteen versioon.on tavanomaista pienempi päivitys, sillä Operakin on siirtynyt muiden selainvalmistajien tapaan nopeampaan julkaisusykliin.

Uusina ominaisuuksina Opera mainitsee selaimessaan mm. kirjanmerkkien vienninsekä sulavamman videotoiston.Videotoiston sulavuus pitäisi olla merkittävästi parempi etenkin Windows 7 ja macOS -koneilla. Lisäksi selaimen käyttöliittymään on tehty pieniä viilauksia, mm. sivustojen kuvakkeet ovat nyt kirkkaammat. Myös hiljattain suljettujen välilehtien valikko on kasvanut aiemmasta 10 välilehdestä 32 välilehteen.Ohjelma on ladattavissa mm.:stä, latauslinkit alla: