Musk lupasi liikoja? Tesla kehittää parannettua rautaa itsestään ajaviin autoihin

Elon Musk lupasi viime vuoden lopulla, että yhtiön tehtailta lähtevät autot sisältävät tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat auton ajamisen ilman kuljettajaa. Nyt on kuitenkin selvinnyt yhtiön kehittävän uutta päivitystä, lupasi viime vuoden lopulla, että yhtiön tehtailta lähtevät autot sisältävät tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat auton ajamisen ilman kuljettajaa. Nyt on kuitenkin selvinnyt yhtiön kehittävän uutta päivitystä, joka parantaa järjestelmän luotettavuutta

Rautapäivityksen kehittäminen on herättänyt Teslan seuraajien keskuudessa kysymyksiä autojen raudan todellisista kyvyistä automatisoituun ajamiseen. Mikäli autoilla ei saavutetakaan täysin itsenäistä ajoa, on Elon Musk tehnyt katteettomia lupauksia.



Teslan viestinnästä myönnetään yhtiön kehittävän autoilleen HW 2.5 -päivitystä, mutta kyseessä ei ole erityisen merkittävästä uudistuksesta vaan pienestä uudistuksesta, jolla lisätään sensoreiden tuottaman datan prosessointiin käytettyä suorituskykyä ja vähennetään ylimääräisiä "johdotuksia". Lisää sensoreita, kuten kameroita tai ultraäänisensoreita, auto ei tule kuitenkaan tarvitsemaan.



Mikäli Tesla ei saavuta haluamaansa lopputulosta autoissa nykyisin käytössä olevalla laitteistolla, luvataan yhtiön viestinnästä ilmainen rautapäivitys nykyisille Tesla-asiakkaille.



Myöhemmin tänä vuonna Tesla aikoo järjestää demonstraation, jossa Teslalla ajetaan Los Angelesista New Yorkiin ilman että kuski koskee hallintalaitteisiin.