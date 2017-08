Intel hyökkää automarkkinoille – Rakentaa 100 itsestään ajavaa autoa

Sensoriteknologiayhtiö Mobileyen ostamisen myötä Intel aikoo rakentaa sata ajoneuvoa, jotka kykenevät kulkemaan liikenteessä täysin itsenäisesti. Kuskittomia autoja on tarkoitus testata Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Israelissa. Sensoriteknologiayhtiöostamisen myötä Intel aikoo rakentaa sata ajoneuvoa, jotka kykenevät kulkemaan liikenteessä täysin itsenäisesti. Kuskittomia autoja on tarkoitus testata Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Israelissa.

Intelin kehittämät itsestään ajavat autot ovat autonomian osalta niin sanottua Level 4 -tasoa eli ne pystyvät ajamaan ilman kuljettajaa muun liikenteen seassa. Kyseessä on autonomisten autojen luokittelussa toisiksi korkein luokka, mutta niin sanottuja Level 5 -tason autoja on pidetty lähinnä teoreettisena ihanteena, jossa auto kykenee suoriutumaan missä olosuhteissa tahansa.



Ensimmäiset testausajoneuvot pääsevät tien päälle jo tänä vuonna. Tavoitteena on kasvattaa testiajoneuvojen määrä sataan kappaleeseen ja siihen kuuluu ajoneuvoja eri valmistajilta, millä halutaan demonstroida Intelin ja Mobileyen teknologian agnostisia ominaisuuksia.