Xbox Onen käyttöliittymä päivittyy – Spotify julkaistu

Xbox-kehitystä vetävän Mike Ybarran mukaan uusimman päivityksen ajatuksena on tehdä Xbox Onesta aikaisempaa persoonallisempi, jolloin käyttäjä voi itse päättää mitä hän näkee avatessaan konsolin. Xbox Liven kotinäkymä on rakennettu neljän sisältöboksin ympärille. Näiden laatikoiden kautta pääsee nopeasti käsiksi tietyt määritelmät täyttäviin sisältöihin.Lisäksi Microsoft on yhdistänyt Home-, Social- ja My Games and Apps -osiot yhteen, jolloin osioiden välillä siirtyminen tapahtuu ilman ylimääräistä odottelua.Samalla paljastettiin Spotify-suoratoistopalvelun tulleen Xbox One -käyttäjien saataville . Musiikkipalvelua voivat käyttää konsolilla niin Free- kuin Premium-käyttäjätkin ja musiikkia voi luonnollisesti kuunnella taustalla pelisessioiden aikana. Spotify Connectin avulla Xboxilla soivaa musiikkia voi hallita esimerkiksi älypuhelimen kautta.