HBO:lta kiristetään bitcoineja ainakin kuuden miljoonan dollarin edestä

HBO-hakkerointitapauksessa on päästy taas yksi pykälä eteenpäin, kun hakkerit ovat alkaneet vaatia HBO:lta lunnaita tietomurron kautta saatuja tietoja vastaan. Mikäli HBO ei suostu maksamaan lunnaita, -hakkerointitapauksessa on päästy taas yksi pykälä eteenpäin, kun hakkerit ovat alkaneet vaatia:lta lunnaita tietomurron kautta saatuja tietoja vastaan. Mikäli HBO ei suostu maksamaan lunnaita, aikovat hakkerit vuotaa nettiin arkaluontoista tietoa

Tietomurron kautta HBO:n ulkopuolelle päätyi 1,5 teratavun edestä tiedostoja. Mukana oli parin TV-sarjan jaksoa, mutta varsinaiseen kruununjalokiveen eli Game of Thronesin julkaisemattomiin jaksoihin, hakkerit eivät ole ilmeisesti päässeet käsiksi. Sen sijaan hakkerit saivat haltuunsa käsikirjoituksia huippusuositun TV-sarjan viidestä tulevasta jaksosta sekä casting-tietoja, joihin kuuluu esimerkiksi näyttelijöiden yhteystietoja.



Hakkerit anastivat myös läjän HBO:n sisäistä sähköpostiliikennettä, mutta yhtiö ei usko koko sähköpostijärjestelmän päätyneen vääriin käsiin.



Vastineeksi tietojen julkaisemattomuudesta hakkerit vaativat puolen vuoden tienestejä bitcoineina. He väittävät tienaavansa samanlaisilla kiristystapauksilla vuodessa 12–15 miljoonaa dollaria.



Netflix oli aiemmin keväällä samanlaisessa tilanteessa Orange Is The New Black -sarjan kanssa. Netflix ei taipunut kiristäjien vaatimuksiin.