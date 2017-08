Opas: Löydä isoimmat tiedostot Dropboxista - vapauta tilaa

Tunnetuin ilmaisen pilvitallennustilan tarjoaja on eittämättä, joka tekee tiedostojen jaosta omien laitteiden kesken todella näppärää. Mutta Dropbox on myös samalla nihkein tarjoamaan ilmaista tallennustilaa käyttäjilleen - ilmaiseksi on tarjolla ainoastaan 2 gigatavua tallennustilaa.



Perusnäkymä C: -aseman skannauksen jälkeen

Parin gigatavun raja tulee vastaan todella nopeasti ja tämän jälkeen Dropbox alkaakin vihjailemaan lisätilan ostosta. Monesti 2GB on kuitenkin varsin riittävä määrä, kunhan huolehtii siitä, että suurimmat tilaa vievät tiedostot on poistettu.Dropbox ei itse tarjoa palvelunsa kautta helppoa tapaa etsiä suurimpia tiedostoja koko hakemistopuusta, mutta onneksi tähän on helppo ratkaisu: ilmainen ohjelma nimeltä WinDirStat WinDirStatin avulla voit skannata Windows-koneella minkä tahansa hakemiston, kaikkine alihakemistoineen ja ohjelma esittää tämän jälkeen selkeän puumallin siitä, mitkä tiedostot vievät eniten tilaa. Tämän jälkeen eniten tilaa vievien tiedostojen poisto on varsin helppoa.Ajettaessa ohjelma Dropbox-hakemistolle, löytyvät tilaa eniten haukkaavat tiedostotSamaa ohjelmaa voi toki soveltaa myös tietokoneen muihin hakemistoihin, jos vaikkapa koneen C: -levy alkaa olemaan täynnä. Monimutkaisen tiedostorakenteen kanssa, joka sisältää paljon pieniä tiedostojaohjelma raksuttelee tovin jos toisenkin ennen lopullista yhteenvetoaan.