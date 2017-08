Tesla tarvitsee lisää rahaa Model 3:n tuotantoon – Hakee 1,5 miljardia dollaria

Sähköautoyhtiö Tesla varmistaa rahavarojensa riittävyyttä laskemalla liikkeelle 1,5 miljardin dollarin arvoisen joukkolainan. Sähköautoyhtiövarmistaa rahavarojensa riittävyyttä laskemalla liikkeelle 1,5 miljardin dollarin arvoisen joukkolainan.

Yhtiö ajaa parhaillaan uuden Model 3 -sähköautomallin tuotantoa ylös. Se tulee sitomaan huomattavan paljon pääomaa ja rahantarpeen takia Tesla päätti laskea liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkolainan. Teslan kassassa oli kolme miljardia dollaria rahaa kesäkuun lopussa.



Teslan ongelmana on tällä hetkellä se, ettei yhtiö ole onnistunut kääntämään liiketoimintaansa kannattavaksi. Samaan aikaan se tarvitsee pääomaa tuotannon laajentamiseksi. Sijoittajilla näyttäisi kuitenkin löytyvän uskoa, että Teslan ympärillä oleva hype kääntyy myös kannattavaksi liiketoiminnaksi, sillä yhtiön osakekurssi on noussut tämän vuoden aikana yli 66 prosenttia.



Model 3:n tuotannon käynnistyminen on sujunut hyvin. Uusia tilauksia on tullut yhtiölle heinä-elokuun vaihteen jälkeen keskimäärin 1800 kappaletta päivässä. Teslan tavoitteena on valmistaa vuoden 2018 aikana 10 000 Model 3:a viikossa.