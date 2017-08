laittoi 2000-vuosikymmenen alussa selainmarkkinoiden jakolinjat uusiksi, mutta viime aikoina sen suorittaminen on ollut paljon mollivoittoisempaa.on noussut maailman suurimmaksi selaimeksi ja Firefoxin asema on murentunut vuosi vuodelta.

Firefoxin markkinaosuus on enää vain kuusi prosenttia, kun mukaan lasketaan tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet. Firefoxin asema mobiilikäytössä on erityisen huono, joten perinteisissä tietokoneissa sillä on vielä kohtalainen käyttäjäkunta. Ongelma vain on, että nettiä käytetään yhä useammin juuri mobiililaitteilla tietokoneiden sijaan. Mozilla aikoo haastaa tänä syksynä Chromen ja tekee sen omilla vahvuusalueellaan eli desktop-ympäristössä.Firefoxin uusi nousu on määrä alkaa marraskuun 14. päivä julkaistavasta versiosta 57, joka on nimetty leikkisästi sisäpiirissä Mark 57:ksi – Iron Manin jatkuvasti kehittyvän puvun mukaan. Kyseisessä versiossa Mozilla lisää Firefoxiin joukon täysin uusia teknologioita, joiden kautta selaimesta tehdään ennen kaikkea nopeampi. Kovan suorituskyvyn avulla Firefox toivoo saavansa web-kehittäjien tuen jälleen sen taakse.Tärkeimmät uudistukset liittyvät niin sanottuun Project Quantumiin, joka uudistaa reilusti selainmoottorin toimintaa. Firefoxissa aiotaan esimerkiksi hyödyntää grafiikkaohjaimen laskentakaapsiteettia nettisivujen esittämisen nopeuttamiseksi WebRenderin avulla. Erilaisten mittausten perusteella Firefox 57 voisi olla Windowsilla 38 prosenttia nopeampi kesän 2016 tilanteeseen nähden.