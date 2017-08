Game of Thronesin seuraava jakso vuoti nettiin

Huippusuositun Game of Thrones -televisiosarjan seitsemännen tuotantokauden neljäs jakso on vuotanut nettiin. Kyseisen jakson esitellään virallisesti vasta sunnuntaina. Huippusuositun-televisiosarjan seitsemännen tuotantokauden neljäs jakso on vuotanut nettiin. Kyseisen jakson esitellään virallisesti vasta sunnuntaina.

Vuoto ei kuitenkaan liity mitenkään HBO:n aiemmin kokemaan tietomurtoon, minkä seurauksena yli 1,5 teratavua dataa pääsi vääriin käsiin. Mukana oli muun muassa tekstimuotoisia otteita tulevasta Game of Thrones -jaksosta, mutta varsinaista jaksoa ei kuitenkaan vuotanut nettiin.



Netissä leviävä huonolaatuinen jakso on peräisin HBO:n käyttämältä Star India -jakelijalta, joka on yhtiön omien sanojen mukaan aloittanut jo tapauksen tutkinnan. Star Indian mukaan kyseessä on vakava rike ja se aikoo laittaa vuotajan vastuuseen teosta. Jaksoa on levitetty Google Drive -linkkinä muun muassa Redditissä.