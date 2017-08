Uusi Bitcoin Cash on jo kolmanneksi arvokkain kryptovaluutta

Bitcoin Cashin markkina-arvo, joka siis lasketaan kierrossa olevien rahayksikköjen ja dollari-vaihtosuhteen avulla, on nyt noin 7,6 miljardia dollaria. Kierrossa olevien bitcoinien kaupallinen arvo on vuorostaan 44 miljardia dollaria ja ethereumin arvo on 21 miljardia dollaria. Monet vaihtopörssin suhtautuivat skeptisesti Bitcoin Cashiin, minkä takia ne eivät ole noteeranneet sitä lainkaan. Alkuvaiheen huuman perusteella niiden on todennäköisesti mietittävä asiaa pian uudelleen.Esimerkiksi maailman suurimpiin virtuaalivaluuttavaihtopörsseihin kuuluva Coinbase ei ole suostunut tukemaan Bitcoin Cashia. Tämän takia Coinbasessa tiliä pitävät käyttäjät eivät ole päässeet käsiksi uuteen valuuttaan, joka heille bitcoin-omistusten perusteella kuuluu. Tämän pohjalta on alettu valmistella joukkokannetta Coinbasea vastaan . Kanne aiotaan viedä oikeuteen ellei Coinbase ala tukea Bitcoin Cashia elokuun 15. päivään mennessä.Bitcoin Cashin markkina-arvon muodostumista on helpottanut oleellisesti se, että valuuttaa on kierrossa käytännössä sama määrä kuin bitcoinia. Eroa valuuttojen välillä on vain 474 bitcoinin verran, mikä johtuu kloonautumisen aikana etsityistä uusista lohkoista.Bitcoin Cashin vaihtosuhde dollariin oli parhaimmillaan noin 750 dollaria. Nyt vaihtosuhde on tasaantunut vajaaseen 500 dollariin. Bitcoinin arvo on vuorostaan yli 2700 dollaria.