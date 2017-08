Samsungin "ultraiso" QLED-televisio myyntiin, hinta 20 000 euroa

Samsung on kertonut, että sen uusi Quantum Dot -teknologiaa käyttävä "ultraiso" malli saapuu vihdoin laajemmin myyntiin. 88-tuumainen Q9-malli ei kuitenkaan irtoa kaupasta aivan tavallisten kuolevaisten kukkaroilla. Samsung on kertonut, että sen uusi Quantum Dot -teknologiaa käyttävä "ultraiso" malli saapuu vihdoin laajemmin myyntiin. 88-tuumainen Q9-malli ei kuitenkaan irtoa kaupasta aivan tavallisten kuolevaisten kukkaroilla.

Q9-televisiomalli asettuu aivan premium-markkinoiden yläluokkaan ja sillä onkin hintaa huimat 20 000 dollaria. Laite saapuu nyt myyntiin Yhdysvalloissa sekä Samsungin kotimaassa Koreassa, jonka lisäksi se tuli aiemmin myyntiin kaakkois-Aasiassa.



Samsung kuitenkin lupaa, että television myynti alkaa myös Euroopassa pian. Tarkoituksena on saada 88-tuumainen "ultra-premium"-telkku myyntiin vielä tämän kuun aikana myös Euroopan markkinoilla.



Verkkokauppa.comilla televisio on jo listattuna ja hintaa on 19 999 euroa. Toimitusajaksi luvataan 2-3 viikkoa.



Yhtiön mukaan kyseessä on ainut televisio, joka kykenee 100 prosentin värivolyymiin. Tämän lisäksi kaikki on tietysti tehdä, että kuva on mahdollisimman tarkka ja laadukas. Luonnollisesti televisio tukee 4K UHD -resoluutiota ja tarjoaa kaikki herkut WiFi-yhteydestä sisäänrakennettuun äänentoistoon sekä älyominaisuuksiin.



Q9-television voi asentaa suoraan seinään ilman telineitä ja sen liittäminen lisälaitteisiin tapahtuu alle parin millin optisella kaapelilla.



Samsungilta löytyy toki huomattavasti edullisempia QLED-malleja, joista 75-tuumainen malli on liki kymppitonnin hintainen, mutta 55-tuumaisesta mallista joutuu pulittamaan enää noin 1800 euroa.