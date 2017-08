IKEA alkaa myydä Teslan Powerwallin tapaisia akkuratkaisuja aurinkopaneeleille

IKEA on tuonut myyntiin aurinkokennot sekä niiden tuottaman sähköenergian talteenottamiseen tarkoitetut yksiköt, kertoo Wired . Käytännössä kyseessä on täysin sama idea kuin esimerkiksi Teslan tarjoamissa aurinkopaneeli- ja akkuratkaisuissa.Toki Teslan ja SolarCityn yhteystyössä tarjoamat Solar Roof (Tesla tarjoaa myös tavanomaisempia aurinkokennoja) ja Powerwall -teknologiat ovat mahdollisesti nätimpiä ja mediaseksikkäämpiä, mutta aurinkoenergiaa pääsee hyödyntämään myös ostamalla, kenties huomattavasti edullisemmin, paneelit ja akut suoraan lihapullatiskin vierestä.Tällä hetkellä IKEAn sivusto tarjoaa ratkaisuja ainoastaan Isossa-Britanniassa, mutta olettaa sopii, että toimintaa laajennetaan myös saarivaltakunnan ulkopuolelle, jos se osoittautuu tuotteliaaksi. IKEAn akkuratkaisujen hinnat alkavat n. 3000 punnasta (n. 3345 euroa) riippuen kokoluokasta, kun Teslan Powerwallista joutuu maksamaan pari tonnia enemmän.IKEA on tarjonnut jo aiemmin aurinkokennoratkaisuja, mutta niihin ei ole voinut liittää energia talteenottoyksikköä. Nyt myyntiin saapuneet ratkaisut on toteutettu yhteistyössä maan suurimman aurinkoenergiyhtiö Solarcenturyn kanssa.