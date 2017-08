Applella on paljon suuremmat tavoitteet – Itsestään ajava auto on vain yksi isoista projekteista

Applella on paljon kunnianhimoisemmat tavoitteet tekoälyn ja koneoppimisen mahdollistamien autonomisten järjestelmien suhteen kuin on aiemmin luultu. Sijoittajapuhelun yhteydessä toimitusjohtaja Tim Cook paljasti, että yhtiö kehittää autonomisia järjestelmiä autoihin, mutta myös muihinkin käyttökohteisiin. on paljon kunnianhimoisemmat tavoitteet tekoälyn ja koneoppimisen mahdollistamien autonomisten järjestelmien suhteen kuin on aiemmin luultu. Sijoittajapuhelun yhteydessä toimitusjohtajapaljasti, että yhtiö kehittää autonomisia järjestelmiä autoihin, mutta myös muihinkin käyttökohteisiin.

Cook ei kuitenkaan halua puhua näistä muista käyttökohteista vielä tässä vaiheessa, joten spekulaatiot Applen tavoitteista saavat syksyn aikana varmasti paljon vauhtia. Luonnollisia sovelluskohteita voisivat olla erilaiset lennokit (drone) sekä robotit, joita Apple on joutunut kehittämään ihan jo pelkästään iPhonen tuotantoa sekä komponenttien uudelleenkäyttöä varten.



Autonomisten robottien käyttö kokoonpanossa ja varastoissa voisi tehostaa Applen sekä Foxconnin tehokkuutta hurjasti, minkä lisäksi Apple voisi markkinoida teknologiaansa myös muille yhtiöille.



Cookin mukaan Applella on parhaillaan käynnissä useita mittavia hankkeita autonomian saralla ja yhtiö investoi isolla kädellä niihin. Autonomia on Applen mukaan kaikkien tekoälyprojektien äiti.